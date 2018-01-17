السعودية تسخو على اليمن بملياري دولار

أوعز الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، بإيداع ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لدعم الريال المنهار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قرار الملك يأتي في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في اليمن، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين هناك.

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وقدمت المملكة للبنك إجمالي ودائع بقيمة 3 مليارات دولار حسب الوكالة السعودية.

ويأتي ذلك بعد إعلان حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الثلاثاء، بأنها تعوّل على السعودية في إيقاف تدهور سعر العملة الوطنية "غير المقبول".

وكان أحمد بن دغر، رئيس الحكومة اليمني، طالب عبر بيان، أمس الثلاثاء، بإنقاذ الريال من الانهيار "إن كانت هناك من مصالح مشتركة بين الحلفاء ينبغي الحفاظ عليها، ترقى إلى مستوى الأهداف النبيلة لعاصفة الحزم، فإن أولها وفي أساسها إنقاذ الريال اليمني من الانهيار التام، الآن وليس غدا، إنقاذ الريال يعني إنقاذ اليمنيين من جوع محتم. تجاوز الريال سقف الـ500 ريال للدولار الواحد. وأصبح مرتب الجندي والموظف العادي أقل من مئه دولار. الوديعة، وتوفير المشتقات النفطية للكهرباء فقط، إجراءات كافية لإنقاذ الريال اليمني واليمنيين من الانهيار، كما تعزز التحالف في مواجهة الأعداء والخصوم، تلك حقائق من الأهمية بمكان إدراكها. بسبب الانهيار الاقتصادي".

المصدر: وكالات

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