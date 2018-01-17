بن دغر يطلق صيحة فزع: أنقذوا الريال واليمنيين!

حذر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أمس الثلاثاء، من تداعيات انهيار اقتصاد بلاده، على الحكومة الشرعية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقال بن دغر في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه يجب الحفاظ على المصالح المشتركة بين الحلفاء، وأولها إنقاذ الريال اليمني من الانهيار التام، لأن إنقاذه يعني انتشال اليمنيين من جوع محتم.

وأشار إلى أن الريال تجاوز سقف الـ500 ريال للدولار الواحد، وأن مرتب الجندي والموظف العادي أصبح أقل من 100 دولار.

واقترح مجموعة من الإجراءات يمكنها أن تنقذ الريال اليمني واليمنيين من الانهيار، كالوديعة، وتوفير المشتقات النفطية للكهرباء، مؤكدا أنه من شأن ذلك أن يعزز أيضا مكانة التحالف لمواجهة خصومه.

٢/٥:تجاوز الريال سقف ال٥٠٠ريال للدولار الواحد.وأصبح مرتب الجندي والموظف العادي أقل من مئه دولار. الوديعة، وتوفير المشتقات النفطية للكهرباء فقط،إجراءات كافية لإنقاذ الريال اليمني واليمنيين من الإنهيار، كما تعزز التحالف في مواجهة الأعداء والخصوم، تلك حقائق من الأهمية بمكان إدراكها. — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) 16 janvier 2018

وأضاف رئيس الوزراء اليمني في تغريدة أخرى: "بسبب الانهيار الاقتصادي، الأصوات الخافتة التي تطالب اليوم بوقف إطلاق النار، والاعتراف بالأمر الواقع سوف تعلو غدا، وسيسمعها العالم وستشكل ضغوطا قوية على موقف الشرعية، وعلى التحالف، وسيتغير الموقف الدولي من الأزمة في اليمن وعلينا أن نتحمل ما سيحدث بعدها".

وقال بن دغر: "حملنا أرواحنا على أكفنا لاستعادة الدولة وهزيمة العدو ومواجهة الإرهاب والحفاظ على بلدنا جمهوريا وموحدا، فإن كان لدى الأشقاء من ملاحظات حول أداء البنك المركزي أو الحكومة فإنني أقولها بوضوح لفخامة الأخ الرئيس: الشعب اليمني أبقى، وإنقاذ اقتصاد ينهار أولى، والله من وراء القصد".

وسجل الريال اليمني، مساء الاثنين، تراجعا قياسيا جديدا أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى 500 ريال، متراجعا 70 ريالا، خلال أيام، وأرجع مصرفيون السبب إلى شح العملات الصعبة في السوق.

المصدر: وكالات

رُبى آغا