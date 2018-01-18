 
مباشر
عاجل
وزير خارجية تركيا: تقدم القوات الحكومية السورية في إدلب يجب أن يتوقف

مصرع 3 عسكريين أوكرانيين في دونباس خلال يوم واحد

أخبار العالم

مصرع 3 عسكريين أوكرانيين في دونباس خلال يوم واحد
Sputnik
الجيش الأوكراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jraf

أعلن المكتب الصحفي لقيادة العمليات العسكرية في جنوب شرق أوكرانيا أن مواقع الجيش الأوكراني تعرضت للقصف 7 مرات من جانب "الخصم" خلال يوم واحد ما أسفر عن مقتل أحد العسكريين .

وأشار المكتب إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة 5 آخرين من عناصر الجيش الأوكراني بجروح خلال مهمة حربية في دونباس.

وقال المكتب الصحفي في بيان نشر على صفحته في فيسبوك صباح اليوم، إن الجيش الأوكراني اضطر في حالتين لاستخدام أسلحة لا تحظرها اتفاقات مينسك.

وتزعم سلطات كييف أن "الخصم" يواصل انتهاك نظام وقف إطلاق النار في دونباس خلال أعياد الميلاد ورأس السنة وينتهك الاتفاقات مع مجموعة الاتصال الثلاثية بقصفه مواقع الجيش الأوكراني من أسلحة تحظرها اتفاقات مينسك.

من جانبه أعلن ممثل قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن الجانب الأوكراني انتهك وقف النار 9 مرات خلال يوم واحد وقصف 4 مراكز سكنية في الجمهورية المعلنة من جانب واحد.

إقرأ المزيد
31 قتيلا حصيلة قصف مدفعي أوكراني على دونيتسك في 2017

وقال إن العدو استخدم المدفعية والهاونات والعربات القتالية المدرعة والرشاشات الثقيلة في قصف تسبب بتدمير عدة أبنية سكنية وألحق الضرر بخطوط التوتر العالي في الجمهورية.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة