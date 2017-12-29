31 قتيلا حصيلة قصف مدفعي أوكراني على دونيتسك في 2017

لقي 31 مدنيا مصرعهم وأصيب 236 آخرون، بينهم 14 طفلا، جراء غارات مدفعية شنها الجيش الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، في 2017، بحسب سلطات الجمهورية.

وأوضحت سلطات دونيتسك أنها رصدت في العام الحالي 15484 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار من قبل الجيش الأوكراني، الذي أطلق أكثر من 100 ألف قذيفة على الجمهورية في الفترة ذاتها.

وأضافت أن 1149 منزلا ومنشأة في البنية التحتية أصيبت أو دمرت نتيجة تلك الغارات الأوكرانية.

من جهتها أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد أن الجيش الأوكراني قصف أراضي الجمهورية 3 آلاف مرة بإطلاق 50 ألف قذيفة في الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول للعام الجاري، الأمر الذي أدى إلى إلحاق الأضرار بحوالي 67 منزلا.

يذكر أن سلطات كييف شنت أبريل/نيسان 2014 حملة عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا عن استقلالهما عن أوكرانيا بعد الانقلاب ضد السلطة الشرعية هناك في فبراير/شباط 2014.

المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين