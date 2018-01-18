مغاوير الجيش التركي تقترب من عفرين!

تحدثت وسائل إعلام تركية عن أن الجيش التركي يعمل بنشاط لاستكمال حشد قواته للقيام بعملية تستهدف مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا والتي تسيطر عليها وحدات الحماية الكردية.

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وأظهرت الصور التي تداولها نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، طلائع من الوحدات الخاصة، وعددا كبير من الآليات العسكرية، وخاصة الدبابات والمدرعات، وهي تجتاز الحدود في طريقها إلى جبهة عفرين.

وكان بكر بوزداغ، المتحدث باسم الحكومة التركية قد أكد مؤخرا أن "الإعلان عن العملية العسكرية في عفرين سيجري بين ليلة وضحاها دون سابق إنذار وسيكون وقتها سريا من حيث البدء والاستمرار".

Pictures showing Turkish deployment along the border with #Syria as Erdogan threatens to intervene in Afrin pic.twitter.com/eOIP5gJvix — Michael A. Horowitz (@michaelh992) January 17, 2018

المصدر: تويتر

محمد الطاهر