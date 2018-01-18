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مغاوير الجيش التركي تقترب من عفرين!

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مغاوير الجيش التركي تقترب من عفرين!
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تحدثت وسائل إعلام تركية عن أن الجيش التركي يعمل بنشاط لاستكمال حشد قواته للقيام بعملية تستهدف مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا والتي تسيطر عليها وحدات الحماية الكردية.

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المتحدث باسم الحكومة التركية ونائب رئيس الوزراء، بكير بوزداغ. تركيا: الإعلان عن هجوم عفرين سيكون بين ليلة وضحاها ودون سابق إنذار

وأظهرت الصور التي تداولها نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، طلائع من الوحدات الخاصة، وعددا كبير من الآليات العسكرية، وخاصة الدبابات والمدرعات، وهي تجتاز الحدود في طريقها إلى جبهة عفرين.

وكان بكر بوزداغ، المتحدث باسم الحكومة التركية قد أكد مؤخرا أن "الإعلان عن العملية العسكرية في عفرين سيجري بين ليلة وضحاها دون سابق إنذار وسيكون وقتها سريا من حيث البدء والاستمرار".

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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