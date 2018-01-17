تركيا: الإعلان عن هجوم عفرين سيكون بين ليلة وضحاها ودون سابق إنذار

ذكرت الحكومة التركية أن الإعلان عن العملية العسكرية في مدينة عفرين شمال سوريا ضد المسلحين الأكراد سيجري بين ليلة وضحاها دون سابق إنذار.

#عاجل | #بوزداغ: الإعلان عن عملية في #عفرين سيكون بين ليلة وضحاها دون سابق إنذار وسيكون وقتها سري من حيث البدء والاستمرار pic.twitter.com/0FXisZ6jjh — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) 17 января 2018 г.

قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة عقب اجتماع لمجلس الوزراء التركي، تعليقا على خطة الولايات المتحدة لتشكيل "قوة أمنية حدودية" من المسلحين الأكراد: "إن الدولة التركية تفعل وستفعل كل ما يلزم دون تردد للقضاء على التهديدات والمخاطر عندما يتعلق الأمر ببقائها".

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وأوضح بوزداغ، بخصوص تسليح الولايات المتحدة للقوات الكردية في سوريا: "نفد صبرنا، وأنقرة مصممة على اتخاذ ما يلزم من خطوات.. تركيا لا تحتاج إلى إذن من أحد لاتخاذ الخطوات اللازمة لبقاء دولتها وشعبها".

وتابع في هذا السياق أن "الإعلان عن العملية العسكرية في عفرين سيجري بين ليلة وضحاها دون سابق إنذار وسيكون وقتها سريا من حيث البدء والاستمرار".

وأشار المسؤول إلى أن تركيا تواصل مفاوضاتها حول العملية في عفرين مع كل من روسيا والولايات المتحدة.

وانتقد المتحدث باسم الحكومة واشنطن، قائلا: "هناك تناقض كبير جدا بين ما تتحدث عنه الولايات المتحدة معنا بشأن التطورات في سوريا وبين ما تقوم به على أرض الواقع".

وطالب بوزداغ بجمع الأسلحة، التي وردتها الولايات المتحدة للمسلحين الأكراد في سوريا، مطالبا إياها بوقف دعمهم والتخلي عن مساعيها في "إنشاء ممر إرهابي" عند حدود تركيا الجنوبية.

المصدر:الأناضول + TRT + وكالات روسية

رفعت سليمان