نتنياهو: الهند تراجعت عن إلغاء شراء صواريخ "سبايك" الإسرائيلية

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الهندية أبلغته بقرارها العودة إلى صفقة شراء صواريخ إسرائيلية مضادة للدبابات، بحسب بيان له صدر عن مكتبه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة "رافائيل" الإسرائيلية المصنعة للأسلحة أن وزارة الدفاع الهندية ألغت صفقة بقدر 500 مليون دولار لشراء صواريخ موجهة إسرائيلية مضادة للدبابات من نوع "سبايك"، دون ورود تعليقات من السلطات الهندية.

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وأكد نتنياهو في اليوم الخامس من زيارته إلى الهند، أن قرار التخلي عن إلغاء الصفقة اتخذ بعد محادثات أجراها مع نظيره الهندي و"صديقه" ناريندرا مودي، مضيفا أن الحديث يدور عن حدث "مهم جدا".

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها تدرس إمكانية شراء صواريخ "سبايك" الموجهة المضادة للدبابات من إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار.

وكانت الهند قد عقدت في وقت سابق صفقة مع إسرائيل لشراء 8 آلاف صاروخ، لكنها قررت فسخ العقد في نهاية العام الماضي، بعد أن اقترحت منظمة التصميمات والدراسات الدفاعية صناعة صواريخ مماثلة محليا، وتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب.

المصدر: رويترز + نوفوستي

قدري يوسف