الهند تدرس شراء صواريخ مضادة للدبابات من إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها تدرس إمكانية شراء صواريخ "سبايك" الموجهة المضادة للدبابات من إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار.

وكانت الهند قد عقدت في وقت سابق صفقة مع إسرائيل لشراء 8 آلاف صاروخ، لكنها قررت فسخ العقد في نهاية العام الماضي، بعد أن اقترحت منظمة التصميمات والدراسات الدفاعية صناعة صواريخ مماثلة محليا، وتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب.

وأعلن رئيس أركان القوات البرية الهندية، الجنرال بيبين راوات، أن القوات المسلحة لن تحصل على الصواريخ الهندية الصنع قبل عام 2022، ما قد يؤثر سلبيا على العمليات لمحاربة الإرهاب جنوبي البلاد، ولذلك اتخذ القرار بدراسة إمكانية شراء الصواريخ الإسرائيلية.

ويأتي ذلك قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للهند. وأكدت الخارجية الهندية أن نتنياهو سيزور البلاد في فترة 14 – 19 يناير/كانون الثاني برفقة وفد كبير من رجال الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعتبر من أكبر موردي السلاح للهند، ويصل حجم صفقات السلاح بين البلدين إلى أكثر من مليار دولار سنويا.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف