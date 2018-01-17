أفغانستان.. مقتل 96 مسلحا على يد القوات الحكومية

قتل 96 متمردا مسلحا على يد قوات الأمن والجيش في عمليات تمشيط عدة خاضتها في 11 من ولايات أفغانستان خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أوردت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "باختر" الإخبارية عن المكتب الإعلامي للوزارة، أن العمليات المشتركة التي خاضتها قوات الأمن ووحدات الجيش في ولايات ننكارهار ولغمان وأروزكان وهرات وفراه ونيمروز وفارياب وبغلان وبدخشان وكندوز وهلمند، أسفرت أيضا عن إصابة 48 مسلحا وإلقاء القبض على 7 آخرين.

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وذكر المكتب أن 11 دراجة نارية، وكميات من الأسلحة والعتاد والمتفجرات تم تدميرها أثناء العمليات، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر في صفوف القوات الحكومية.

المصدر: باختر

قدري يوسف