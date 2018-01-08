مقتل 72 مسلحا أثناء عمليات أمنية في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الاثنين، مقتل 72 مسلحا من حركة طالبان وتنظيم "داعش"، بالإضافة إلى إصابة العشرات في عمليات عسكرية للجيش في 13 ولاية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "المجموعات الإرهابية تكبدت في مديريات خاك سفيد وبالا بلوك بولاية فراه غرب البلاد، خسائر جسيمة بالأرواح فقد قتل 27 إرهابيا وأصيب 17 آخرين، بالإضافة إلى تدمير ثلاث عجلات وكميات من الأسلحة والذخيرة".

وأضاف البيان: "لقي 14 مقاتلا مصرعهم وجرح 5 في المعارك التي دارت مع المسلحين في مديريات إمام صاحب وخان آباد في قندوز شمالي أفغانستان".

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية بأن "15 مسلحا معظمهم ينتمون لتنظيم داعش قتلوا فيما أصيب 30 عنصرا بجروح في العمليات العسكرية ضد معاقل الإرهابيين في مديريات غازي آباد سوكي بول في ولاية كونار شرقي البلاد".

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي الذي تصدره بأن "القوات الأمنية وبإسناد من سلاح الجو والمدفعية شن عمليات في ولايات ننغرهار ولغمان وغزني وبكتيكا ولوغار وورداك وأورزغان وزابول وفراه ونيمروز وفارياب وقندوز وهلمند".

وتشن حركة "طالبان" التي كانت تسيطر على أراض واسعة في المناطق الريفية من البلاد، هجومات على المدن الكبيرة، فيما ازداد وجود ونفوذ وتأثير مسلحي "داعش" أيضا على أراضي البلاد.

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي