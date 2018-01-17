مسؤول تشريعي أمريكي: جيشنا يتدرب بجدية استعدادا لحرب محتملة مع كوريا الشمالية!

أكد ماك ثورنبيري رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي أن جيش بلاده يستعد "بجدية كبيرة" لحرب محتملة مع كوريا الشمالية.

ثورنبيري أرفق هذا الإعلان بالتعبير عن الأمل في ألا يضطر الجيش الأمريكي إلى أن وضع استعداداته موضع التنفيذ.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هذا النائب الجمهوري قوله في تصريح صحفي إن الإدارة الأمريكية "تدرس بجدية كبيرة الخيارات العسكرية التي يمكن اللجوء إليها بالنسبة إلى كوريا الشمالية".

وأشار في هذا الصدد إلى أن "التدريبات جدية للغاية. ثمة تمارين يقوم بها العسكريون وآمل بألا تكون ضرورية".

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس كان شدد مرارا على إعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الكورية الشمالية، لكنه في ذات الوقت أشار إلى أنه يتعين على البنتاغون الاستعداد لكافة الاحتمالات.

المصدر: أ ف ب

محمد الطاهر