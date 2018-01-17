السفن المتجهة من وإلى كوريا الشمالية لن تفلت من رقابة واشنطن وحلفائها

أعلنت واشنطن، أمس الثلاثاء، أنها اتفقت مع حلفائها على ضرورة تشديد إجراءات تفتيش السفن المتجهة من وإلى كوريا الشمالية لمنع الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن الدول العشرين التي شاركت في اجتماع كندا، وبينها اليابان وكوريا الجنوبية، دعمت "تعزيز الحظر البحري بغية إحباط عمليات النقل التي تتم من سفينة إلى سفينة"، في عرض البحر، للالتفاف على العقوبات.

إقرأ المزيد

وشدد تيلرسون في الوقت نفسه على حرص الولايات المتحدة وحلفائها على "عدم التدخل بالأنشطة البحرية المشروعة".

وكانت بكين انتقدت اجتماع فانكوفر، معتبرة إياه غير شرعي بسبب غياب أطراف رئيسين عنه، وفي طليعتهم روسيا والصين، مطالبة بإبقاء المحادثات الخاصة بالعقوبات داخل إطار الأمم المتحدة.

ورغم أن روسيا والصين أيدتا فرض عقوبات دولية جديدة على كوريا الشمالية، إلا أنهما طالبتا الولايات المتحدة بوقف التمارين العسكرية في المنطقة، مقابل تعليق بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية.

وتضم مجموعة فانكوفر 20 دولة، شاركت في الحرب بين الكوريتين في 1950 - 1953، وبينها أستراليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليابان والفلبين .

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا