 
مباشر

نجل ترامب يشيد بمزايا والده

أخبار العالم

نجل ترامب يشيد بمزايا والده
Reuters Carlos Barria
إريك ترامب نجل الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jr3j

قال إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم ير في حياته أب يتمتع بالنشاط الذي يتميز به والده، وذلك تعليقا على الانتقادات، التي تشكك في كفاءة ترامب الصحية.

وقال إريك تعليقا على التقرير الطبي: "أولا، لم أراه (ترامب) يوما عانى من نزلة برد. ثانيا يتمتع بطاقة أكثر من أي إنسان آخر. قادر على التفوق في العمل على أي شخص".

هذا وقد عقد طبيب البيت الأبيض، مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الماضي، استعرض فيه التقرير الطبي حول صحة ترامب، مؤكدا أنه بخير، مضيفا "لن يضر لو تخلص ترامب من بعض الكيلوغرامات الزائدة في وزنه وبدأ نشاطا رياضيا".

هذا ويبلغ ترامب من العمر 71 عاما، ويزن 108 كيلوغرامات، وطوله 190 سنتيمترا، ومن المعروف أن ترامب لا يشرب الكحول ولا يدخن، إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن ولعه بالوجبات السريعة.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة