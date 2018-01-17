نجل ترامب يشيد بمزايا والده

قال إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم ير في حياته أب يتمتع بالنشاط الذي يتميز به والده، وذلك تعليقا على الانتقادات، التي تشكك في كفاءة ترامب الصحية.

وقال إريك تعليقا على التقرير الطبي: "أولا، لم أراه (ترامب) يوما عانى من نزلة برد. ثانيا يتمتع بطاقة أكثر من أي إنسان آخر. قادر على التفوق في العمل على أي شخص".

.@EricTrump on @POTUS: "He has more energy than any person I have ever met in my entire life...The guy is incredible." #Hannityhttps://t.co/lsTkWLDwI4pic.twitter.com/ZDn0keKphP — Fox News (@FoxNews) January 17, 2018

هذا وقد عقد طبيب البيت الأبيض، مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الماضي، استعرض فيه التقرير الطبي حول صحة ترامب، مؤكدا أنه بخير، مضيفا "لن يضر لو تخلص ترامب من بعض الكيلوغرامات الزائدة في وزنه وبدأ نشاطا رياضيا".

هذا ويبلغ ترامب من العمر 71 عاما، ويزن 108 كيلوغرامات، وطوله 190 سنتيمترا، ومن المعروف أن ترامب لا يشرب الكحول ولا يدخن، إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن ولعه بالوجبات السريعة.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي