ترامب: الأفضل أن يمر كشفي الطبي بسلام وإلا لن تكون سوق الأسهم سعيدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه يتوقع أن يمر الكشف الطبي الذي سيخضع له اليوم الجمعة بسلام، وإنه سيفاجأ إن لم يحدث ذلك.

ورد ترامب على أسئلة الصحفيين، إثر فعالية بشأن إصلاح السجون في البيت الأبيض: "الأفضل أن يمر بسلام، وإلا فلن تكون سوق الأسهم سعيدة".

وأضاف: "أعتقد أنه سيمر بشكل طيب للغاية. ستكون مفاجأة قوية لي إن لم يحدث ذلك".

وسيكون الفحص بمركز "والتر ريد" الطبي في ماريلاند، الأول لترامب منذ توليه السلطة قبل نحو عام.

وتم الإعلان عن الكشف الطبي على ترامب مطلع الشهر الماضي، بعدما تلعثم في جزء من خطاب، أعلن خلاله اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واتهم مايكل وولف مؤلف كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، أثناء ترويجه للكتاب، ترامب بأنه يفتقر للكفاءة العقلية لشغل منصب الرئيس، مما أثار انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي ومساعديه وأنصاره.

ومن غير المتوقع أن يشمل الفحص الطبي اختبارا للحضور الذهني.

من جهتها، قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين إن الفحص سيجريه الطبيب الرئاسي روني جاكسون.

وسيتم إصدار بيان بشأن النتائج اليوم الجمعة. وسوف يعلن جاكسون يوم الثلاثاء في البيت الأبيض تفاصيل حالة ترامب الصحية ويتلقى أسئلة.

المصدر: رويترز

رُبى آغا