ترامب عن المهاجرين: أريد أن يأتوا من كل مكان!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد يومين على تصريحات منسوبة إليه حول "حثالة الدول"، أنه يريد أن تشهد الولايات المتحدة قدوم المهاجرين من كل مكان.

وقال ترامب: "أريد أن يأتوا من كل مكان".

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وكان السيناتور الديمقراطي ديك دوربين قد أكد الأسبوع الماضي أن ترامب استخدم عبارة "حثالة الدول" عدة مرات متحدثا عن دول إفريقية وعن شعب هايتي، وذلك خلال اجتماعه مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة الماضي.

ونفى ترامب استخدامه لمثل هذه العبارات، لكن العديد من الدول ومنظمات حقوق الإنسان دانت هذه التصريحات، مؤمنة بصدورها عنه.

كما استدعت بعض الدول سفراء الولايات المتحدة لديها، كما طالب الاتحاد الإفريقي واشنطن بالاعتذار.

المصدر: رويترز

قدري يوسف