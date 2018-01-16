البابا فرنسيس يستقبل أردوغان في 5 فبراير

أعلن الكرسي الرسولي، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفاتيكان في الـ 5 من الشهر المقبل.

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وكان أردوغان استقبل البابا فرنسيس أثناء زيارته إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أما آخر زيارة للرئيس التركي إلى الفاتيكان فتعود إلى العام 1959، بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.

يذكر أن الرئيس التركي والبابا فرنسيس أجريا اتصالات هاتفية عدة فيما بينهما، خلال الأسابيع الأخيرة، بحثا خلالها موضوع القدس في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل.

المصدر: أ ف ب

قدري يوسف