وسط ترحيب جماهيري وبحضور بينس.. كاهن أمريكي يهاجم ترامب

انتقد كاهن أمريكي في خطبته استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبارة "حثالة الدول" تجاه البلدان المصدرة للمهاجرين، وذلك بحضور نائب الرئيس مايك بينس.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الكاهن موريس واتسون وصف ضمن خطبته السبت المنصرم في كنيسة بولاية ماريلند التصريحات المنسوبة لترامب بأنها "بشعة وغير إنسانية"، مشددا على أنه أيا كان مستخدم تلك العبارة فإنه ارتكب خطأ وينبغي إجباره على تحمل المسؤولية عنه.

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وتابع الكاهن أن "الرب يقوده" لإدانة تصريحات ترامب، مشيرا إلى أن العديد من المصلين في كنيسته منحدرون من دول إفريقية.

وذكرت وسائل الإعلام أن المصلين أعربوا عن ترحيبهم بخطبة الكاهن وقوفا وبتصفيق حار، بينما تلون وجه بينس خجلا غير مرة أثناء الخطبة، حسب قناة WUSA-TV.

ونفى مكتب نائب الرئيس الأمريكي ما ورد في وسائل الإعلام حول تلك الخطبة، وذلك في رسالة رسمية وجهت إلى وكالة "أسوشيتد برس" أمس الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن أنباء عن استخدام ترامب، أثناء اجتماع مغلق في البيت الأبيض، عبارة "حثالة الدول" بحق هايتي والسلفادور والدول الإفريقية أحدثت صدى واسعا في العالم، وأثارت موجة انتقادات بحق سيد البيت الأبيض داخل بلاده وعلى المحافل الدولية.

وأكد السيناتور الديمقراطي ديك دوربين الذي شارك في ذلك الاجتماع صحة ما جاء في التقارير الصحفية، بينما رفض ترامب الاتهامات الموجهة إليه قطعيا ونفى استخدامه العبارة المدوية.

المصدر: غارديان

نادر عبد الرؤوف