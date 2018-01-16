أردوغان يتهم الناتو بالتغاضي عن تصرفات واشنطن في سوريا

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حلف الناتو بعدم اتخاذه أي رد فعل على الخطر، الذي تمثله لتركيا "قوات الحدود الآمنة"، التي تقوم الولايات المتحدة بتشكيلها في سوريا.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الثلاثاء: "لن نخضع لألعاب من يريد أن يشكل جيشا إرهابيا على طول حدودنا ومن يساعدهم في ذلك. ولدي اتهام موجه إلى الناتو. عليكم أن تتخذوا موقفا ممن يعتدون على حدود حلفائكم. وما هو الموقف الذي تتمسكون به اليوم؟

ويقوم رئيس الأركان التركية بزيارة إلى بلجيكا حاليا وسيناقش هذا الموضوع".

وكانت صحيفة "ديفينس بوست" نقلت عن الناطق الرسمي باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن التحالف بدأ بتشكيل ما يسمى بـ "قوات الحدود الآمنة" في شمال سوريا.

وأضاف أن التحالف بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية يعمل على إنشاء وتدريب "قوات الحدود الآمنة "السورية الجديدة، مشيرا إلى أن العدد النهائي لهذه القوات سيبلغ 30 ألف شخص.

وكانت أنقرة قد أعلنت أكثر من مرة أن "قوات الحدود الآمنة" تهدد أمنها، متوعدة بتدميرها. ويعود سبب رد الفعل الشديد على هذه التصريحات من جانب تركيا إلى أن الوحدات الكردية ستمثل العمود الفقري لـ "قوات الحدود الآمنة".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا