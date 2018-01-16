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رئيس الأركان الأمريكي قلق من تحديث القوات الروسية

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رئيس الأركان الأمريكي قلق من تحديث القوات الروسية
Sputnik Georgiy Zimarev
أرشيف - مقاتلة روسية في قاعدة حميميم في سوريا
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أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، عن قلق بلاده من تحديث روسيا لقدراتها العسكرية وقواتها المسلحة في مختلف المجالات وصنوف الأسلحة.

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وقال الجنرال الأمريكي في حديث للصحفيين، أمس الاثنين، إن روسيا قامت خلال العقد الماضي بتحديث جميع مكونات القوات المسلحة.

وأوضح دانفورد: "عندما نذكر روسيا، نفكر في أعمالها على مدى السنوات القليلة الماضية، ثم ننظر إلى الاستثمارات التي ضخّها الروس في السنوات العشر الماضية بغية تحديث قدراتهم العسكرية، بحيث لم تبق أي قطعة أو وحدة من القوات المسلحة الروسية لم يشملها التحديث بطريقة أو بأخرى خلال العقد الماضي".

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وأكد الجنرال الأمريكي أن هذا الوضع يثير القلق. وقال: "لا أحد منا يشعر بالارتياح مع الوضع الذي نحن عليه الآن".

وكان الجنرال دونفورد قد اعترف في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تخسر تفوقها العسكري في العالم أمام منافسيها، وعلى وجه الخصوص أمام روسيا والصين. وأكد أن الجيشين الروسي والصيني طورا إجراءات مضادة واستراتيجيات مناسبة للحد من ميزة التفوق الأمريكي.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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