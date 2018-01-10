وزير الدفاع الروسي: علينا تعديل خططنا العسكرية وتطوير أسلحتنا النووية

شدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على ضرورة الاستمرار في متابعة التغيرات العسكرية والسياسية في العالم وتعديل الخطط الروسية استناد اإلى التطورات الحاصلة وتحديث قدرات روسيا النووية.

وفي اجتماع للقيادة العسكرية اليوم، قال شويغو: "علينا التركيز بشكل رئيس على مواصلة تطوير قدراتنا النووية الاستراتيجية، بما يتيح لنا الوصول بنسبة الأسلحة الجديدة المزودة بها هذه القوات برا وبحرا وجوا إلى 90 في المئة مع حلول عام 2021".

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كما شدد شويغو على ضرورة الارتقاء بقدرة القوات الروسية على الحركة، ولاسيما على أصعدة اللوجستية والانتشار والإمداد، والاستمرار في تعزيز قدرات قوات المهام الخاصة وقوات الإنزال الجوي.

وختم بالقول: "لقد كلّفنا بإتمام تنفيذ البرنامج الحكومي للتسلح بما يخدم تزويد الجيش بكمّ أكبر من الأسلحة الدقيقة، وأحدث منظومات الاستطلاع والاتصالات والحرب الإلكترونية، فضلا عن الأزياء والبزات العسكرية الجديدة".

المصدر: "إنترفاكس"

صفوان أبو حلا