مقترحات مجلة أمريكية للتوفيق بين موسكو وواشنطن

اقترح مراقبون ومحللون من مجلة "المصلحة الوطنية" الأمريكية، خطة طريق يمكن من خلالها لموسكو وواشنطن التوصل إلى تفاهم بينهما.

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وكتبت المجلة يوم الاثنين تقول، إن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة معقد بسبب فقدان الثقة وعدم الاهتمام، وأيضا بسبب المناقشة العلنية العامة لمسألة "تدخل موسكو" في انتخابات الرئاسة عام 2016.

ووفقا للمجلة، فإن التوتر الناجم عن هذه العوامل أمر خطير بالنسبة للولايات المتحدة، وكذلك للعالم أجمع.

وأعاد مراقبو المجلة إلى الذاكرة، تجربة التفاعل بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في ذروة الحرب الباردة، عندما تم إنشاء "اتصالات غير رسمية" على شكل برامج لتبادل خبرات العلماء والطلاب والمعلمين. وقد سمح ذلك لكلا البلدين بفهم أهمية إنهاء سباق التسلح وضرورة تجنب نشوب نزاع نووي.

ولذلك، ووفقا للمجلة، يجب على موسكو وواشنطن تعميق مثل هذه الاتصالات، التي أصبحت الآن محدودة بسبب "عدم الثقة والمناخ السياسي السام".

وقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا الغرب للتعاون. وذكر السياسيون الروس أيضا أن موسكو منفتحة للحوار، ولكن عقوبات الغرب تعقد إمكانية التعاون الفعال بين البلدين.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس