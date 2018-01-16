كارثة بيئية بسبب ناقلة النفط الإيرانية المنكوبة

تسبب حادث غرق ناقلة النفط الإيرانية "سانشي" في بحر الصين الشرقي، والذي أسفر عن مقتل 32 شخصا من طاقم المركب في كارثة بيئية ببحر الصين.

وقال وزير النقل الصيني :" إن 3 بقع نفطية ظهرت على سطح الماء، تجاوز طولها 18 كيلومترا نتيجة اصطدام ناقلة النفط الإيرانية، التي كانت تحمل 136 ألف طن من المكثفات والزيت، وهي مواد سريعة الاشتعال".

وهذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق وأن أولويات الحكومة الآن هي القضاء على التلوث الناجم عن الحادث خوفا من حدوث كارثة بيئية جديدة، مضيفا أنه تم إرسال الصندوق الأسود للناقلة إلى كوريا الجنوبية لتحليله وتحديد سبب الحادث بدقة.

وفي السياق ذاته أكد خبراء ومختصون في حماية البيئة أن هذه الكارثة قد تتطلب عقودا حتى تزول تبعاتها.

وتكمن خطورة المكثفات في أنها لا تشكل بقعة ملوثة فقط على سطح البحر مثل النفط لكنها تشكل سحابة سامة تطفو على سطح الماء وتنتقل على سطح الماء.

المصدر: وكالات

نادر همامي