ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة قد تنفجر وسط تحذيرات من كارثة مرتقبة

تواجه ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة في بحر الصين الشرقي منذ السبت الماضي، خطر الانفجار وسط تحذيرات من وقوع أكبر كارثة بيئية منذ ربع قرن.

كذلك لم يستبعد مسؤولون صينيون انفجار الناقلة "سانتشي" وغرقها في البحر، بسبب اشتداد النيران.

وصرحت وزارة النقل الصينية أن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى مكان الحادث، لكن النيران وسحب الدخان السام حالا دون ذلك.

هذا وقد تمكنت فرق الإنقاذ، التي تحاول السيطرة على الحريق في الناقلة قبالة الساحل الشرقي للصين، اليوم الاثنين، من انتشال جثة أحد أفراد طاقم الناقلة المفقود وعددهم 32 فردا.

واصطدمت الناقلة البحرية "سانتشي"، المسجلة في بنما، وكانت تنقل نحو 136 ألف طن من النفط الخام الإيراني وهو نفط خفيف، مساء السبت بسفينة شحن مسجلة في هونغ كونغ كانت تنقل القمح الأمريكي، ووقع الحادث قبالة سواحل مدينة شانغهاي على بعد 260 كيلومترا، هذا ولا تزال النيران مشتعلة في الناقلة.

المصدر: وكالات

نادر همامي