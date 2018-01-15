المدعي العام الإيراني: إطلاق سراح 440 من المحتجزين أثناء الاحتجاجات

أعلن المدعي العام الإيراني عباس جعفري دولت أبادي عن إطلاق سراح 440 من المحتجزين أثناء الاحتجاجات حتى الآن.

وأشاد جعفري دولت أبادي خلال اجتماع مع مدعين في طهران، يوم الأحد، بعمل القضاء ومسؤولي النيابة العامة، الذي سمح بالإسراع في تسوية ملفات المحتجزين.

وتعليقا على أسباب الاحتجاجات، نفى جعفري دولت أبادي وجود أي صلة بين اندلاع الاحتجاجات في مشهد واتساع رقعتها لتشمل كافة أنحاء البلاد، قائلا إنه "قبل أحداث مشهد دبر بعض العناصر المناهضين للثورة لنشاطاتهم في طهران، وتصدت الشرطة لها".

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وأشار إلى أنه "يجب أن يؤخذ دور الولايات المتحدة وعناصر حركة "مجاهدي خلق" والخلايا الإرهابية والعناصر المناهضين للثورة بعين الاعتبار أثناء تحديد أسباب اندلاع الاضطرابات الأخيرة".

والجدير بالذكر، أن موجة الاحتجاجات التي اجتاحت إيران في نهاية الشهر الماضي، على خلفية أوضاع اقتصادية صعبة، شملت أكثر من 80 مدينة في البلاد. وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين عن مقتل 25 شخصا، حسب المعلومات الرسمية.

المصدر: وكالة "مهر"

أنطون زوييف