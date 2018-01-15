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الاتحاد الأوروبي يؤكد تمسكه باتفاقات أوسلو

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الاتحاد الأوروبي يؤكد تمسكه باتفاقات أوسلو
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مايا كوسيانسيتش، المتحدثة الرسمية باسم موغيريني
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أكد مكتب فيديريكا موغيريني مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية تمسك بروكسل بالتزاماتها تجاه تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في إطار حل الدولتين.

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وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم موغيريني اليوم الاثنين: "حل الدولتين الذي تم التوصل إليه عبر التفاوض والمتماشي مع تطلعات إسرائيل وفلسطين، يعد الحل الوحيد لضمان السلام والأمن".

وأضافت: "موقفنا يستند إلى اتفاقات أوسلو وقرار  مجلس الأمن الدولي رقم 478، وأعتقد أن شركاءنا يعرفون جيدا موقفنا الذي لن نحيد عنه على هذا الصعيد".

تجدر الإشارة إلى أن تعليق كوسيانسيتش قد أعقب تصريحا لمحمود عباس رئيس دولة فلسطين أمس الأحد اعتبر فيه أن إسرائيل بممارساتها، "قد أنهت اتفاق أوسلو" وحل الدولتين.

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف

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