الصين تعيد الهاربين من الخارج بينهم 347 مسؤولا فاسدا

أعادت الصين، اليوم الاثنين، 1300 هارب من الخارج العام الماضي، بينهم 347 مسؤولا فاسدا.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي، نقلا عن أرقام هيئة مكافحة الفساد في الصين، إن البلاد استعادت أيضا 980 مليون يوان (151.69 مليون دولار) من الأصول غير المشروعة خلال العام.

وتشن الصين حربا على الكسب غير المشروع والبذخ بين مسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي منذ أن جاء الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة.

وتعهدت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد هذا العام. وقالت أيضا إنها ستوقع مزيدا من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف وستجري مزيدا من التحقيقات المشتركة مع دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

المصدر: رويترز

رُبى آغا