أنقرة تدين خطط واشنطن لحشد "قوة حدودية" عمادها الأكراد في سوريا

أدانت وزارة الخارجية التركية خطط الولايات المتحدة على خططها لحشد قوة أمنية حدودية في سوريا، مؤكدة عزم أنقرة على إزالة كل تهديد يطال أمنها.

وجاء بيان الخارجية بعد أن أعلن متحدث رسمي باسم التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" عن بدء التحالف تشكيل "قوات سورية جديدة لأمن الحدود" على أراضي تخضع لسيطرته.

وأوضح المتحدث أن التحالف يعمل بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية على تدريب عناصر هذه القوات.

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وقالت الخارجية التركية: "مواصلة الولايات المتحدة في تعاونها مع وحدات حماية الشعب في مخالفة التزاماتها، تهدد أمننا القومي وسلامة أراضي سوريا، وهو أمر غير مقبول".

"نحن ندين تمسك الولايات المتحدة بنهجها الخاطئ ونذّكر مجددا بأن تركيا عازمة على إزالة أي تهديدات تحدق بها، إذ تتوفر لها كل الإمكانيات لذلك".

وأشارت إلى أن محاولات محاربة "داعش" استنادا إلى "منظمة إرهابية أخرى"، تعتبر "خطأ جوهريا وأمرا يحمل في طياته مخاطر كبيرة".

وأضافت أن التحالف لم يتشاور مع تركيا بخصوص تشكيل القوات المذكورة، أما "الخطوات الأمريكية الأحادية التي تقدَّم على أنها خطوات التحالف فتعتبر خطأ بالغا سيضر بالحرب على "داعش".

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف