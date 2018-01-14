أمريكي يقتل أمه بطلقة في الرأس والمسبب سماعات مكسورة!

قتل رجل من هواة الألعاب الإلكترونية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمه في نوبة غضب "انتابته" إثر تعطل سماعات كان يستخدمها خلال ممارسة ألعابه الإلكترونية.

وأعلنت شرطة سيريس شمالي الولاية، أنها اعتقلت ماثيو نيكلسون ذا الـ28 عاما بتهمة قتل والدته ليديا ذات الـ68 من عمرها، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما في منزلهما الخميس المنصرم.

وأوضح البيان أن القتيلة دخلت غرفة ابنها، حيث كان منهمكا بالألعاب إلكترونية، لكنه سرعان ما أخذ يصرخ في وجهها وكسر سماعاته، محمّلا المسؤولية عن ذلك لأمه التي هدد بقتلها هي ووالده.

وبعد برهة، أشهر ماثيو مسدسه وأطلق طلقتين على الجدار وثالثة على رأس أمه، قبل أن تمكن والده من تجريده من السلاح.

وعثرت الشرطة عند وصولها إلى مكان الحادث على ليديا حيّة، وتم نقلها إلى مستشفى حيث توفيت متأثرة بجروحها.

ماثيو، فرّ بسيارة من المدينة، لكن الشرطة استطاعت توقيفه وهو في طريقه إلى منزل أحد أقاربه في ريفر بانك.

المصدر: شرطة مدينة سيريس

نادر عبد الرؤوف