إنذار خاطئ بهجوم بالستي على هاواي!

تلقى سكان ولاية هاواي الأمريكية السبت إنذارا من السلطات بخطر سقوط صاروخ بالستي وشيك على جزرهم ليتضح لاحقا أن الإنذار كان كاذبا.

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وجاء في الإنذار الذي ظهر على شاشات الهواتف الذكية لدى أهالي هاواي وفي الأماكن العامة: "الخطر البالستي يقترب. ابحثوا عن ملجأ على الفور. هذا ليس تدريب".

Reuters

Students at University of Hawaii at Manoa panicking after missile threat was issued #hawaiipic.twitter.com/NfDkt1L5TQ — Joe Walker (@_JoeWalker) January 13, 2018

وبعد 38 دقيقة من ظهور البلاغ الخاطئ نشرت خدمة الطوارئ في هاواي نفيا أكدت فيه أن الإنذار البالستي أصدر عن طريق الخطأ.

NO missile threat to Hawaii. — Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) January 13, 2018

كما نفت قيادة المحيط الهادئ في الجيش الأمريكي PACOM وجود أي خطر عسكري قد يتهدد هاواي.

U.S. Pacific Command has detected no ballistic missile threat to #Hawaii. Earlier message was sent in error and was a false alarm. pic.twitter.com/Lvg17VNjiF — U.S. Pacific Command (@PacificCommand) January 13, 2018

وقدم حاكم ولاية هاواي، ديفيد أيج، اعتذاره للتحذير الخاطئ، معربا عن أسفه للحادث. وتعهد بتحسين إجراءات الإنذار حتى لن يتكرر ما حدث.

STATEMENT: While I am thankful this morning’s alert was a false alarm, the public must have confidence in our emergency alert system. I am working to get to the bottom of this so we can prevent an error of this type in the future. — Governor David Ige (@GovHawaii) January 13, 2018

وأغضب الحادث، ولاسيما إبطاء السلطات في نفي صحة الإنذار المواطنين، إذ أشار البعض إلى أن مدة وصول الصاروخ البالستي إلى هاواي تساوي 20 دقيقة.

LOOK AT THIS STUPID LONG GAP BETWEEN "Hey nuclear missile incoming" vs "Sorry we screwed up." @Hawaii_EMApic.twitter.com/RaB3Sz5tbU — Gene Park (@GenePark) January 13, 2018

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا