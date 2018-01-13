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إنذار خاطئ بهجوم بالستي على هاواي!

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إنذار خاطئ بهجوم بالستي على هاواي!
@AnthonyQuintano
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تلقى سكان ولاية هاواي الأمريكية السبت إنذارا من السلطات بخطر سقوط صاروخ بالستي وشيك على جزرهم ليتضح لاحقا أن الإنذار كان كاذبا.

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وجاء في الإنذار الذي ظهر على شاشات الهواتف الذكية لدى أهالي هاواي وفي الأماكن العامة: "الخطر البالستي يقترب. ابحثوا عن ملجأ على الفور. هذا ليس تدريب".

Reuters

وبعد 38 دقيقة من ظهور البلاغ  الخاطئ نشرت خدمة الطوارئ في هاواي نفيا أكدت فيه أن الإنذار البالستي أصدر عن طريق الخطأ.

كما نفت قيادة المحيط الهادئ في الجيش الأمريكي PACOM وجود أي خطر عسكري قد يتهدد هاواي.

وقدم حاكم ولاية هاواي، ديفيد أيج، اعتذاره للتحذير الخاطئ، معربا عن أسفه للحادث. وتعهد بتحسين إجراءات الإنذار حتى لن يتكرر ما حدث.

وأغضب الحادث، ولاسيما إبطاء السلطات في نفي صحة الإنذار المواطنين، إذ أشار البعض إلى أن مدة وصول الصاروخ البالستي إلى هاواي تساوي 20 دقيقة.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا

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