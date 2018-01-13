بيونغ يانغ تحدد موعد وموضوع المحادثات مع الجارة الجنوبية

اقترحت بيونغ يانغ أن يكون الخامس عشر من الشهر الجاري موعدا للمحادثات على طاولة مستديرة، لمناقشة زيارة الفنانين الكوريين الشماليين للجارة الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مصادر من وزارة خارجية كوريا الجنوبية أن "كوريا الشمالية تفضل أن تبدأ المحادثات بمناقشة المسائل المرتبطة بزيارة الفنانين".

وأوضحت المصادر ذاتها أن سيئول سترد على مطالب بيونغ يانغ بعد دراسة مستفيضة.

هذا وكانت كوريا الجنوبية قد اقترحت أن تكون المحادثات في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين، وأن تتناول مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تجري من 9 حتى 25 فبراير/شباط القادم.

طلب الوفد الكوري الجنوبي من الجانب الشمالي عقب المحادثات المشتركة بينهما، إرسال وفد أولمبي وفريق تشجيع إلى أولمبياد بيونغ تشانغ، والمشاركة بحفل الافتتاح الشهر القادم.

هذا وكانت الجارتان قد بدأتا محادثات مطلع الأسبوع الجاري، حيث ثمن الجانبان أهمية هذا اللقاءات، وأشارا إلى رغبتهما في إنجاحها.

وقال رئيس الوفد الكوري الشمالي ري سيون كون في كلمته الافتتاحية في الجلسة العامة للمحادثات، التي انعقدت في دار السلام في الجانب الجنوبي من قرية بانمونجوم، "أرى أن علينا أن نقدم نتيجة ثمينة كهدية لكل الشعب الكوري بمناسبة رأس السنة الجديدة، بأن نعمل على إنجاح المحادثات المشتركة بين الكوريتين بكل جدية وإخلاص".

المصدر: وكالات

نادر همامي