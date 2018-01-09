بيونغ يانغ تعيد تشغيل خط الاتصال العسكري مع سيئول

أعلنت كوريا الشمالية إعادة ربط خط الاتصالات العسكرية في الخليج الكوري الغربي مع جارتها الجنوبية بعد انقطاعه قبل نحو عامين.

وقال مسؤول في وزارة الوحدة في سيئول: (الهيئة الحكومية في كوريا الجنوبية المسؤولة عن توحيد الكوريتين): "كوريا الشمالية أوضحت خلال محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين بدأت قبل ظهر اليوم، أنها أعادت ربط خط الاتصالات العسكرية في الخليج الغربي اليوم".

وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي أن بلاده تأكدت من حالة خط الاتصالات العسكرية في منطقة الخليج الغربي اليوم وأنّها ستشغله من جانبها ابتداء من الساعة الـ8 صباح يوم الغد.

يذكر أن كوريا الشمالية قطعت خط الاتصالات العسكرية في الخليج الكوري الغربي في فبراير/شباط 2016، وذلك احتجاجا على قرار سيئول إغلاق مجمع كيسونغ الصناعي.

ويعتقد المراقبون أن إعادة تشغيل خط الاتصالات العسكرية يمكن أن يدل على إمكانية إرسال الوفد الكوري الشمالي المشارك في أولمبياد بيونغ تشانغ برا، لأن عملية العبور برا بين الكوريتين تتطلب التعاون بين الجيشين.

المصدر: يونهاب

ألكسندر توميلين