الأمم المتحدة تستنكر تصريحات ترامب "العنصرية" حول دول إفريقيا

وصف المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، اليوم الجمعة، تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه اللاجئين، بأنها "عنصرية".

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به كولفيل في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ردا على سؤال حول تصريحات ترامب، التي قال فيها إن مهاجري إفريقيا وهايتي يأتون من "حثالة الدول".

وقال كولفيل: "إن صحت التصريحات فهي صادمة ومخجلة من رئيس الولايات المتحدة.. أنا حزين، لا توجد كلمة أخرى يمكن أن يستخدمها المرء سوى عنصرية".

وأفادت صحيفة "Politico" بأن ترامب قال أثناء اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدمت إلى البيت الأبيض لتعرض على الرئيس حلا وسطا بشأن المهاجرين من هايتي والسلفادور والدول الإفريقية: "ما حاجتنا لهؤلاء القادمين من حثالة الدول".

ورد الرئيس الأمريكي على مقترح أعضاء مجلس الشيوخ بالقول إنه يجب على الولايات المتحدة أن تقبل مهاجرين من دول مثل النرويج.

المصدر: الأناضول + نوفوستي

قدري يوسف