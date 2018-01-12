أفغانستان.. انتحاري خطط لمهاجمة مسجد فانفجرت العبوة بمنزله

لقي شخصان مصرعهما على الأقل وأصيب 6 آخرون بجروح جراء انفجار وقع في محافظة غور الأفغانية، بحسب وكالة باجواك، استنادا إلى مصدر في الشرطة.

وأوضحت الوكالة أن انتحاريا فجر نفسه خطأ داخل المنزل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم طفل ونساء.

من جهتها أفادت قناة 1 TV، استنادا إلى حاكم محافظة غور، بأن انتحاريا كان يخطط لتفجير نفسه داخل مسجد، ولكنه فجر نفسه بالخطأ في المنزل.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، فيما بدأت السلطات تحقيقها في ملابسات الحادث.

ومن الجدير بالذكر أن أفغانستان تشهد في الآونة الأخيرة تناميا ملحوظا لنشاطات المسلحين في أنحاء متفرقة من البلاد، حيث يعلن قادة ميدانيون ومسلحون في أكثرالأحيان مبايعتهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين