تركيا ترد بالمثل وتحذر مواطنيها من السفر لأمريكا

حذّرت وزارة الخارجية التركية مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، وحثّتهم على تجنب ذلك لأسباب أمنية، ردا على ما يبدو على خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخارجية الأمريكية.

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وكانت الخارجية الأمريكية قد أوصت سابقا الأمريكيين بتجنب السفر إلى تركيا قدر الإمكان، بسبب التهديدات الإرهابية والاعتقال غير المبرر هناك، وصنفت تركيا ضمن مجموعة البلدان ذات "الخطر المرتفع"، جنبا إلى جنب مع باكستان وغواتيمالا والسودان.

بعد ذلك، ووفقا لتقارير وسائل إعلام تركية، تم استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي في تركيا، فيليب كوسنيت، إلى وزارة الخارجية التركية، وإبلاغه بسخط أنقرة من تحذير السلطات الأمريكية.

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وقالت الخارجية التركية في بيانها الذي حذرت فيه مواطنيها من السفر إلى أمريكا: إنه "يلاحظ في الولايات المتحدة، ارتفاع أعمال الإرهاب والعنف، فضلا عن حالات الاعتقال التعسفي لمواطنينا، والإجراءات غير الشرعية بحقهم. ونحن نعتبر أنه من المفيد في هذا الصدد، تحذير مواطنينا وحثّهم على إعادة النظر بخطط سفرهم إلى الولايات المتحدة، وفي حال اضطرارهم لرحلات عاجلة ندعوهم لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر هناك".

وكانت تركيا قد أعلنت قبل يومين أنها سترفض اعتبارا من هذا التاريخ تسليم أي متهم تطالب به الولايات المتحدة، وذلك ردا على تجاهل واشنطن تسليمها الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف عام 2016

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس