المكسيك لن تدفع تكلفة بناء جدار ترامب على الحدود

رفض وزير الاقتصاد المكسيكي، إلديفونسو غواخاردو، تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يفرض فيها على المكسيك دفع تكلفة بناء الجدار الذي يعتزم إقامته على الحدود بين البلدين.

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وكتب غواخاردو، في صفحته على "تويتر": "كان الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، واضحا جدا: إن المكسيك لن تدفع تكلفة هذا الجدار أبدا".

وكان ترامب، قد أعلن، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المكسيك يمكن أن تدفع تكلفة بناء جدار على الحدود مع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، من خلال معاهدة "نافتا" الجديدة.

يذكر أن دونالد ترامب، وقع في يناير / كانون الثاني الماضي، أمرا تنفيذيا ببناء سياج على طول الحدود الأمريكية المكسيكية يصر على أن تدفع المكسيك تكلفة بنائه، وهو ما ترفضه الأخيرة على نحو قاطع.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس