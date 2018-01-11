وفد المعارضة السورية يعقد اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن

أكدت عضو الهيئة التفاوض المشتركة التابعة للمعارضة السورية بسمة قضماني أن ممثلي الهيئة سيعقدون اليوم الخميس سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في واشنطن.

وأوضحت قضماني في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية أن وفد الهيئة برئاسة نصر الحريري، رئيس هيئة المعارضة لدى مفاوضات جنيف، يعتزم عقد اجتماع مقرر مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض هيربرت ريمواند ماكماستر، فضلا عن اجتماع آخر مع القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد.

وذكرت المسؤولة أن وفد المعارضة عقد أمس الأربعاء اجتماعا في العاصمة الأمريكية مع أعضاء الكونغرس، بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس.

كما أشارت قضماني إلى أن ممثلي المعارضة سوف يشاركون اليوم في اجتماع مجموعة العمل الصغيرة بشأن سوريا، بحضور ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، دعا وفد المعارضة المملكة المتحدة، أثناء لقاء مع المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، إلى استخدام اجتماع اليوم لطرح استراتيجية جديدة بهدف تقديم مزيد من الدعم لمفاوضات جنيف التي وصلت على ما يبدو إلى طريق مسدود.

وحذر المتحدث باسم هيئة التفاوض يحيى العريضي الثلاثاء المنصرم من أن عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية في أواخر الشهر الجاري يهدد بنسف عملية جنيف، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على حكومة دمشق لإجبارها على التفاوض.

يذكر أن الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف في ديسمبر/كانون الأول المنصرم باءت بالفشل، وسط تبادل اتهامات بين وفدي الحكومة والمعارضة بتعطيل الحوار.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف