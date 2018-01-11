إحباط هجمات إرهابية في هولندا

أعلنت السلطات الهولندية إحباط هجمات إرهابية منذ نهاية عام 2011، بحسب مصادر إعلامية.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الهولندية، أجاب روب برتولي، رئيس الاستخبارات الهولندية، على سؤال عن إحباط "حوالى ثلاثة إلى أربعة" محاولات اعتداء منذ 2011، بالقول "هذا ما تجنبنا حصوله".

يذكر أن السلطات الهولندية اعتقلت في ديسمبر/كانون الأول 2016 رجلا هولنديا (31 عاما) كانت بحوزته أسلحة ووثائق ذات صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي وحكمت عليه في وقت لاحق بالسجن 4 سنوات بتهمة "الإعداد لاعتداء إرهابي".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي دخل رجل مسلح بسكين مكتب الشرطة العسكرية في مطار سخيبول الدولي في أمستردام، وأطلق شرطيون النار على ساقيه، وألقوا القبض عليه، وسط حالة ذعر في مدخل المطار.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين