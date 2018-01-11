ظريف: توافق قوي في بروكسل حول الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تحقيق "توافق قوي" بشأن الاتفاق حول برنامج إيران النووي خلال مباحثاته مع وزراء خارجية أوروبيين في بروكسل.

وكتب ظريف في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في أعقاب اجتماع بروكسل: "توافق قوي في بروكسل اليوم: 1. إيران ملتزمة بخطة الأعمال المشتركة الشاملة، 2. للشعب الإيراني كل الحقوق في فوائدها، 3. أي خطوة تقوض خطة الأعمال المشتركة الشاملة مرفوضة".

Strong consensus in Brussels today: 1)Iran is complying with #JCPOA, 2)Iranian people have every right to all its dividends, 3)any move that undermines JCPOA is unacceptable. E3 and EU fully aware that Iran’s continued compliance conditioned on full compliance by the US. pic.twitter.com/vpib5DQT18 — Javad Zarif (@JZarif) 11 января 2018 г.

وأضاف أن "الثلاثية الأوروبية والاتحاد الأوروبي يدركان تماما بأن مواصلة إيران الالتزام (بالاتفاق) مشروطة بالالتزام التام من قبل الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد

هذا، وقد أعرب كل من المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ووزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، عن تأييدهم الكامل للاتفاق النووي، مشيرين إلى عدم وجود بديل لهذه الصفقة، وإلى أن إيران تلتزم بها بشكل كامل.

المصدر: حساب محمد جواد ظريف على تويتر

أنطون زوييف