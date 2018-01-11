 
مباشر

ظريف: توافق قوي في بروكسل حول الاتفاق النووي

أخبار العالم

ظريف: توافق قوي في بروكسل حول الاتفاق النووي
AFP JOHN THYS
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jqa0

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تحقيق "توافق قوي" بشأن الاتفاق حول برنامج إيران النووي خلال مباحثاته مع وزراء خارجية أوروبيين في بروكسل.

وكتب ظريف في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في أعقاب اجتماع بروكسل: "توافق قوي في بروكسل اليوم: 1. إيران ملتزمة بخطة الأعمال المشتركة الشاملة، 2. للشعب الإيراني كل الحقوق في فوائدها، 3. أي خطوة تقوض خطة الأعمال المشتركة الشاملة مرفوضة".

وأضاف أن "الثلاثية الأوروبية والاتحاد الأوروبي يدركان تماما بأن مواصلة إيران الالتزام (بالاتفاق) مشروطة بالالتزام التام من قبل الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد
أوروبا تدافع بشدة عن الاتفاق النووي مع إيران

هذا، وقد أعرب كل من المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ووزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، عن تأييدهم الكامل للاتفاق النووي، مشيرين إلى عدم وجود بديل لهذه الصفقة، وإلى أن إيران تلتزم بها بشكل كامل.

المصدر: حساب محمد جواد ظريف على تويتر

أنطون زوييف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة