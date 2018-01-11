ترامب يدعو اثنين من "الأمريكيين الرائعين" إلى العشاء عبر يانصيب!

رتّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء جائزة يانصيب، يشاركه الفائز فيها حفل عشاء مكرس للذكرى الأولى لتنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني.

وكتب الرئيس الأمريكي في رسالة نصية قصيرة أرسلت إلى أنصاره "انضموا إليّ لتناول العشاء مع أصدقائي وعائلتي، على شرف الذكرى الأولى لحفل تنصيبنا التاريخي".

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وأوضح موقع ترامب أن اثنين من "الأمريكيين الرائعين" سيتلقيان دعوة إلى حفل العشاء في مدينة "بالم بيتش" بولاية فلوريدا، حيث يملك ترامب فيلا فاخرة.

وللمشاركة في هذا اليانصيب، سيكون على الراغبين تقديم تبرعات مالية مخصصة لنشاطات الرئيس، والحد الأدنى لذلك هو 3 دولارات.

ووفق القانون، أقصى مبلغ يمكن التبرع به للمرشح من قبل الأفراد يبلغ 2700 دولار، والتبرعات المالية المقدمة إلى الساسة الأمريكيين، بحسب القانون، مسموح بها فقط للمواطنين الأمريكيين.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر