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ترامب يدعو إلى التعاون مع روسيا

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ترامب يدعو إلى التعاون مع روسيا
Reuters Carlos Barria
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أنه يؤيد تعاون بلاده مع روسيا، معتبرا ذلك أكثر فائدة من العداء مع روسيا وغيرها من الدول.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرغ: "أعتقد أنه من الأفضل التعاون مع روسيا.. (أيضا) وجود علاقة مع كوريا الشمالية جيد جدا".

وفي الوقت نفسه، ذكر الرئيس الأمريكي أن القيادة الروسية بالكاد تعجبها سياسته، نظرا لأن ترامب يؤيد وجود جيش (أمريكي) قوي وطاقة أكثر لدى بلاده، قائلا: "أنا أدعم (وجود) نفط وغاز أكثر، وغيرها.. الكثير من الطاقة.. هذا لن يعجب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين.. أنا مع (وجود) جيش أقوى من أي وقت مضى. هذا قد لا يعجب بوتين".

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وقال ترامب إن "العمل مع الدول الأخرى، سواء روسيا أو الهند وغيرها من دول العالم، أمر جيد وليس سيئا".

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم

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