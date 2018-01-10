هاكرز يدعي امتلاك وثائق تؤكد صلة فريق ماكلارين بـ الـ "أف بي آي"

أعلنت مجموعة الهاكرز "Fancy Bear"، التي يزعم البعض أنها مرتبطة بروسيا، حصولها على وثائق تؤكد صلة فريق التحقيق في قضية المنشطات للرياضيين الروس بـ الـ "أف بي آي".

وحسب المعلومات، التي نشرتها مجموعة الهاكرز على موقعها، اليوم الأربعاء، فإن عددا من الأعضاء في فريق التحقيق التابع للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، برئاسة ريتشارد ماكلارين، والذي تولى التحقيق في ملف استخدام الرياضيين الروس للمنشطات، كانت لديهم علاقة بمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، وأجهزة أمنية أمريكية أخرى.

وأشارت وثائق الهاكرز إلى أن العضو في فريق التحقيق ريتشارد يانغ كان يتعاون مع شركة "برايان كيف" الحقوقية، المعروفة بعلاقتها مع مكتب التحقيقات الفدرالي.

fancybear.net

كما نشر الهاكرز مراسلات لماكلارين، تدل على أن كبير المحققين في فريق ماكلارين، مارتين دوباي، يعتبر مديرا لأحد أقسام شركة "5 Stones Intelligence" الأمنية، وعضوا في جمعية تطوير الأجهزة الأمنية التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي.

كما ضمت لجنة التحقيق برئاسة ماكلارين عددا من الخبراء الذين خدموا في الأجهزة الأمنية الأمريكية.

واتهم الهاكرز الولايات المتحدة بأنها منذ البداية كانت تسعى لإقصاء الرياضيين الروس من الألعاب الأولمبية.

جدير بالذكر، أن فريق التحقيق برئاسة ماكلارين قدم في عام 2016 تقريرا، جاء فيه أن الرياضيين الروس تعاطوا المنشطات المحظورة، وبناء على هذا التقرير قررت اللجنة الأولمبية الدولية منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2018، كما جرّد عدد من الرياضيين الروس من ميدالياتهم التي فازوا بها في الألعاب الأولمبية بسوتشي عام 2014.

المصدر: موقع Fancy Bear

أنطون زوييف