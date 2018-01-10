اصطدام سفينة سيراليونية بسفينة إنزال روسية في بحر إيجه

أعلن القسم الإعلامي في الأسطول الروسي بالبحر الأسود أن سفينة شحن ترفع علم سيراليون اصطدمت في 30 ديسمبر الماضي بسفينة "يامال" التابعة للأسطول الروسي في بحر إيجه، دون وقوع إصابات.

وقال رئيس القسم الإعلامي في أسطول البحر الأسود الروسي التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، العقيد البحري، فياتشيسلاف تروخاتشوف: "اصطدمت يوم 30 ديسمبر قرابة الساعة 7 صباحا وأثناء المرور بمضيق كارباثوس سفينة شحن أوركا - 2 من سيراليون والتي كانت تبحر من مصر باتجاه تركيا، مع سفينة الإنزال الكبيرة "يامال" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي التي كانت تتجه إلى سيفاستوبل قادمة من البحر المتوسط.. والاصطدام لم يتسبب بإصابات".

وأضاف تروخاتشوف أن "الحادث سببته سفينة البضائع "أوركا2"، بعد قيامها بمسار مواز وأثناء محاولة تجاوز السفينة الروسية على الجانب الأيسر، قام قبطان "أوركا2" بتغيير مساره بشكل حاد إلى اليمين وحصل الاصطدام"، مشيرا إلى أن روسيا قدمت احتجاجا بحريا مصدقا فيه تفاصيل الحادث للتّعويض اللازم جراء الضرر الحاصل من الاصطدام.

وكانت "إنترفاكس" قد أشارت سابقا عن مصادر مطلعة أن سفينة "يامال" وصلت إلى قواعدها وهي متضررة في هيكلها دون إعطاء تفاصيل إضافية.

المصدر: إنترفاكس

نتاليا عبدالله