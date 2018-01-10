روسيا ترحب بالاتفاقات بين بيونغ يانغ وسيئول

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن موسكو ترحب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء الأخير بين ممثلي بيونغ يانغ وسيئول.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد: "نحن نرحب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات التي جرت بين ممثلي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا في بانمنجوم يوم 9 يناير/كانون الثاني، بما في ذلك بشأن مشاركة وفد كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية".

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وأعربت الخارجية عن أملها بأن "يساهم تنفيذ الاتفاقات في التخفيف من التوتر في شبه الجزيرة الكورية وضمان الاستقرار في هذه المنطقة". وأضافت أنها تعول على أن تدعم كافة الأطراف المعنية خطوات الدولتين الكوريتين نحو استئناف الحوار، على اعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد لحل القضايا بطرق سلمية وسياسية ودبلوماسية.

وأشارت الخارجية إلى أن هذا ما تهدف إليه خارطة الطريق الروسية – الصينية لتسوية قضية كوريا الشمالية، والتي تقضي بتخلي كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عن نشاط عسكري خطير في المنطقة من أجل تهيئة الأجواء لبدء المفاوضات الرامية إلى إقامة منظومة أمن وسلام جماعية في منطقة شمال شرق آسيا.

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ودعت الخارجية الروسية كافة الدول المعنية للانخراط في العمل على تنفيذ خارطة الطريق المذكورة. كما أكدت استعدادها لدعم التوجهات الإيجابية في الحوار بين بيونغ يانغ وسيئول.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف