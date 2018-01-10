رائد الفضاء الياباني يعتذر عن خبر كاذب حول زيادة طوله

اعتذر رائد الفضاء الياباني نوريشيج كاناي، صباح الأربعاء عن "أخبار مزيفة" انتشرت في فترة سابقة وزعمت بأن قامته ازدادت بمقدار تسعة سنتيمترات.

جاء ذلك بعد أن كتب كاناي في تويتر تغريدة جاء فيها أن طوله ازداد بمقدار 9 سنتيمترات على الأقل خلال مدة ثلاثة أسابيع فقط، وهو ما لم يحدث معه منذ أيام الدراسة في المدرسة.

وقال رائد الفضاء الياباني الموجود في المحطة الفضائية الدولية منذ ديسمبر: "كان ذلك مجرد خطأ في القياس، وهو ما جعلني موضوعا للجدل والنقاش. أرجو المعذرة والعفو على هذا الخبر المزيف. لا يوجد أي ألم في الظهر أو منطقة الفقرات القطنية. لقد اختفى الألم في الكتفين (من المعروف أن اليابانيين يشكون بشكل تقليدي من آلام في الكتفين بسبب العمل في وضعية الجلوس لفترة طويلة)". وأعلن كاناي أنه لم يعد قلقا إزاء ما إذا كان سيستطيع لاحقا التمدد براحة في مقعده في المركبة الفضائية المأهولة "سويوز".

وذكر رائد الفضاء أن الذي لفت نظره إلى احتمال وجود خطأ كان قائد المركبة رائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف الذي شكك في دقة القياس وقال له: "نمت قامتك بمقدار 9 سم. هذا كثير جدا ومثير للشك". وقال كاناي: "بعد ذلك قمت بقياس طولي من جديد وتبين أنه حوالي 182 سم أي فقط بزيادة 2 سم عما كان عليه على الأرض".

وأشار إلى أنه خلال التواجد في ظروف انعدام الوزن، تنفتح وتتسع الفجوات بين العظام ولذلك يزداد طول الإنسان قليلا ويتسبب هذا ببعض الآلام في الظهر والمنطقة القطنية.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين