 
مباشر

رائد الفضاء الياباني ازداد طولا 9 سم في الفضاء

الفضاء

رائد الفضاء الياباني ازداد طولا 9 سم في الفضاء
Sputnik
صورة ارشيفية لأحد طواقم المحطة الفضائية الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpvy

أعلن رائد الفضاء الياباني نوريشيج كاناي، أن طوله ازداد 9 سم خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها في المحطة الفضائية الدولية.

وكتب في تغريدة على تويتر: "اليوم لدي رسالة بالغة الأهمية". لقد خضعت لفحص طبي مع قياس البارامترات الفيزيائية والمقاييس الجسدية وتبين أن قامتي ازدادت بمقدار 9 سنتيمترات. هكذا ازداد طولي خلال 3 أسابيع فقط".

وأضاف رائد الفضاء الياباني القول، أن قامته لم تنم بهذه الطريقة منذ المدرسة الثانوية، وأنه بات يشعر بالقلق إزاء ما إذا كان سيستطيع لاحقا التمدد براحة في مقعده في المركبة الفضائية المأهولة "سويوز".

إقرأ المزيد
روسيا تخطط لبناء فندق 5 نجوم في الفضاء بحلول عام 2022 روسيا تخطط لبناء فندق 5 نجوم في الفضاء بحلول عام 2022

تجدر الإشارة إلى أن أجسام رواد الفضاء تنمو عادة بمقدار 1-2 سم بسبب انعدام الجاذبية الأرضية في الفضاء.

وكان رائد الفضاء الياباني نوريشيج كاناي قد وصل إلى المحطة الفضائية الدولية مع أفراد الطاقم الآخرين على متن المركبة الفضائية المأهولة "سويوز م س-07" يوم 19 ديسمبر 2017.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين



العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة