روسيا تخطط لبناء فندق 5 نجوم في الفضاء بحلول عام 2022

ترغب روسيا في الترحيب بسائحي الفضاء بمحطة الفضاء الدولية بحلول العام 2022.

وتقوم وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" حاليا باستعراض خططها لإنشاء فندق خمس نجوم على متن محطة الفضاء الدولية.

وسيضم فندق "luxury orbital suite"، أربع حجرات خاصة تبلغ مساحتها 2 متر مكعب لكل واحدة منها، حيث يمكن للسياح رؤية الأرض من خلالها.

ولكن الإقامة في هذا الفندق الفاخر لن تكون زهيدة الثمن، حيث سيكون على الفرد الواحد دفع 40 مليون دولار لزيارة الفضاء وقضاء مدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.

وسيكلف تمديد المدة لشهر مبلغا إضافيا قدره 15 مليون دولار إلى 20 مليون دولار.

ويضم الفندق الفخم قاعة مع نافذة عملاقة مقاسها 16 بوصة، فضلا عن محطتي "نظافة وطب"، بالإضافة إلى معدات تمارين رياضية وشبكة واي فاي، وفقا للمقترح الذي نشرته "Popular Mechanics".

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وفضلا عن قدرة السياح على رؤية الأرض من علو 350 كلم، ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في المشي لمسافات طويلة في الفضاء.

ويقدر سعر الفندق المقترح بين 16.4 مليار و26.2 مليار روبل، وتقول وكالة روسكوسموس إنها ستمول جميع الاستثمارات المتعلقة بالمشروع.

وتقدر شركة "RKK Energia" التي ستشرف على بناء الفندق، أن الأمر سيستغرق خمس سنوات على الأقل لبناء وحدة سياحية، مما يعني أنه إذا بدأ العمل على الفور فإن ذلك سيجعل الوحدة السياحية جاهزة بحلول عام 2022.

ومحطة الفضاء ليست المكان الوحيد الذي تبحث روسيا السفر إليها في المستقبل، حيث تبين الشهر الماضي أنها تقوم ببناء سفينة فضائية بقيمة 40 مليون دولار تهدف من خلالها إلى استكشاف القمر.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني