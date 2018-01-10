بدء عملية إخماد حريق ناقلة النفط الإيرانية

أفاد القنصل العام الإيراني في شنغهاي اليوم الأربعاء، بانطلاق عمليات إخماد حريق اشتعل على متن ناقلة نفط إيرانية قرب الساحل الشرقي للصين السبت الماضي.

ونقات وكالة إرنا الإيرانية عن علي رضا آيروش، أنه نظرا لتقلص رقعة النيران، بدأت عمليات الإخماد رغم تدهور حالة الطقس.

وأضاف المسؤول، أن فرقا متخصصة إيرانيه وصلت شنغهاي منذ يوم الاثنين، ليتولى كل منها مهمته الخاصة.

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هذا، وأعلن مسؤولون صينيون عن قيام ثلاث دول، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا الجنوبية، بعملية إخماد الحريق والبحث عن طاقم السفينة الإيرانية.

وأرسلت الصين 4 سفن إنقاذ و3 زوارق تنقية، فيما أرسلت كوريا الجنوبية سفينة واحدة ومروحية، أما الولايات المتحدة فقد أرسلت طائرة P8 انطلقت من قاعدة أوكيناوا الواقعة في اليابان، لتشارك جميعها في عمليات إخماد الحريق.

يذكر أن سفينتين إحداهما ناقلة نفط إيرانيه، والثانية تابعة للنقل التجاري الصيني الهونغ كونغي، تصادمتا في مياه الصين، ما أدى إلى انفجار ونشوب حريق داخل ناقلة النفط الإيرانية، في حين لم تتوفر أية معلومات عن مصير طاقمها المتكون من 32 إيرانيا وبنغلادشيين.

وذكرت الوكالة، أن قيمة الشحنة المنقولة على متن ناقلة النفط الإيرانية كانت تقارب مليون دولار.

المصدر: إرنا

متري سعيد