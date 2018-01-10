قتلى ومفقودون ودمار في فيضانات كاليفورنيا

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم ونزح الآلاف من منازلهم بسبب العواصف القوية التي تسببت بفيضانات وانهيارات طينية جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسط تواصل عمليات البحث عن مفقودين.

وأوضحت السلطات أنها عثرت على الجثث في الوحول وتحت الأنقاض في مدينة مونتيسيتو شمال غرب لوس أنجلوس.

وقال بيل براون قائد شرطة مقاطعة سانتا باربرا "بكل أسى نبلغكم بأن هذا الحادث أدى حتى الآن إلى 13 وفاة مؤكدة"، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى.

من جهتها قالت فرق الإطفاء في سانتا باربرا على حسابها في تويتر، إنها تستعين بالكلاب البوليسية للبحث تحت أنقاض المنازل التي دمرتها العاصفة والفيضانات الوحلية والانهيارات الأرضية عن الضحايا المتبقين، بعدما زاد عدد المسجلين في عداد المفقودين عن 20 شخصا.

ونشرت فرق الإطفاء صورا للمدينة المنكوبة، بدا فيها عدد من شوارعها وقد غطته أنهار من الوحول والحطام والأشجار المكسّرة.

Southern #California#firefighters hoisted a driver to safety this morning after his pickup truck got stuck in a riverbed amid deadly storm. pic.twitter.com/fQCLU4AkwH@newnewspage — Breaking News (@newnewspage) 10 января 2018 г.

وأدت العاصفة أيضا إلى قطع مسافة 50 كلم تقريبا من الطريق السريع رقم 101 المحاذي للساحل الأطلسي.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله