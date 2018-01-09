بالفيديو.. عملية للقوات الخاصة الأمريكية في أفغانستان

نشرت قناة " Telegram"الأمريكية التي تهتم بتغطية الأنشطة الإرهابية، شريط فيديو لعملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في ملاحقة مسلحين من تنظيم "داعش" على أراضي أفغانستان.

وتوجد في الفيديو المذكور مشاهد تبين كيفية قصف العسكريين الأمريكيين تجمعات سكنية بواسطة مدافع رشاشة، وقنابل وقذائف الهاون، وفي الثانية الـ 20 من المقطع تبين المشاهد أفرادا من القوات الخاصة وهم يطلقون النار على الموجودين في غرفة قيادة شاحنة نقل من سيارة صغيرة كانت تطارد الشاحنة.

وفى نهاية ديسمبر الماضي، صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ومدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، بأن تنظيم "داعش" عزز قدراته وعدته وعديده في أفغانستان.

وبحسب معطيات وزارة الخارجية الروسية، فإن عدد مسلحي التنظيم ارتفع في أفغانستان وتجاوز الـ10 آلاف مسلح، هربوا من سوريا والعراق بعد هزيمة التنظيم هناك إلى شمال أفغانستان على الحدود المتاخمة لجمهوريتي طاجيكستان وتركمانستان المجاورتين لروسيا والتي تربطهما علاقات اقتصادية وعسكرية وطيدة بروسيا الاتحادية.

المصدر:LENTA.RU

علي الخطايبة