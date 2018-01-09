6 قتلى في تفجير انتحاري جنوب غربي باكستان

لقي 6 أشخاص، بينهم 4 من عناصر الشرطة، مصرعهم وأصيب 17 آخرون، جراء تفجير انتحاري وقع في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وبحسب قناة "جيو تي في" فإن انتحاري فجر نفسه بالقرب من مركبة تابعة للشرطة كانت مركونة قرب مبنى إداري في كويتا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

يشار إلى أن التفجير يأتي بعد ساعات قليلة من استقالة رئيس وزراء بلوشستان، على خلفية حجب الثقة عنه من قبل معارضة الإقليم.

وبدأت السلطات التحقيق في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين